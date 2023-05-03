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03 мая 2023 года 14:40
Рубль способен продолжить восстановление в мае до 78 руб./$1 - БКС Экспресс
Рубль способен продолжить восстановление в мае до 78 руб./$1, если нефтяные цены сумеют избежать ускорения нисходящей динамики, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин. По мнению аналитика, в мае мы можем получить подтверждение разворота вверх курса рубля от годовых минимумов. Однако это по-прежнему является, скорее, оптимистичным сценарием, поскольку для его реализации необходимо подтверждение уже наметившихся позитивных тенденций в бюджетной и внешнеторговой сферах. Кроме того, Бабин считает, что этот процесс не должен быть поставлен под сомнение ухудшением долгосрочной конъюнктуры рынка сырья, так как риски такого развития событий остаются высокими. "Наблюдаемое в последние месяцы сокращение большого геополитического дисконта в ценах на российскую нефть уже способствует улучшению ситуации с экспортной выручкой, - отмечает эксперт. - В результате внутренний рынок постепенно насыщается иностранной валютой, которой ранее не хватало для обеспечения восстановившегося импорта. Если нефтяные цены сумеют избежать ускорения нисходящей динамики, рубль способен продолжить восстановление. Реализация оптимистичного сценария предполагает снижение доллара в район 78 руб./$1 и закрепление под этим уровнем. В моменте котировки могут уйти ниже, но развитие импульса будет зависеть от внешних и внутренних факторов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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