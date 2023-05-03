"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 16000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 16000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,39%, стоп-приказ: 13750 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

После того как совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды, котировки акций просели. На взгляд аналитиков, это хороший момент купить их по относительно невысоким ценам. Негатив касательно отсутствия дивидендных выплат может быть уже учтен в текущих котировках, при этом компания является сильно недооцененной по мультипликаторам P/E и P/S, подчеркивается в комментарии.

"С технической точки зрения котировки длительное время находятся в боковом движении. Цена подошла к нижней границе боковика. Стоп-лосс можно выставить с запасом на случай ложного пробоя, а тейкпрофит - рядом с последним локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13 750 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02", - указывают эксперты "Финама".

ПАО ГМК "Норильский никель" - российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

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