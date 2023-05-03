"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Татнефти

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Татнефти", сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

"Российская нефтяная компания опубликовала негативный отчет по РСБУ за первый квартал 2023 года. По сравнению с первым кварталом предыдущего года все показатели снизились, причем чистая и операционная прибыль упали больше чем в два раза. Результаты оказались сопоставимы с "ЛУКОЙЛом" в плане продаж - падение обусловлено санкциями, введением потолка цен, а также снижением цен на сырье. Однако в плане прибыльности динамика у "Татнефти" похуже (с падением продаж снизились переменные расходы, однако постоянные остались). Несмотря на то что это еще не консолидированные результаты, финансовый отчет эмитента выглядит хуже, и мы сохраняем нейтральный взгляд на его акции", - указывает эксперт.

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