М.Видео пока вряд ли возобновит выплаты дивидендов - Альфа-банк

Группа "М.Видео-Эльдорадо" вряд ли возобновит дивидендные выплаты в ближайшей перспективе, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" сообщила о снижении выручки на 16% г/г в 2022 году на фоне снизившегося спроса и нестабильных поставок в течение прошлого года. В то же время скорр. EBITDA выросла на 69% г/г при марже 3,8% (+1,9 п.п. г/г) за счет структуры продаж и оптимизации затрат. Компании удалось заместить бренды, ограничившие деятельность в России, новыми поставками (новые партнерства и прямой импорт). Однако в моменте это требует увеличения инвестиций в оборотный капитал и ведет к росту долговой нагрузки (чистый долг / EBITDA вырос до 4,2х на конец 2022 года против уровня 2х, заявленного в дивидендной политике компании), - указывает старший аналитик Евгений Кипнис. - Таким образом, мы считаем, что компания вряд ли возобновит дивидендные выплаты в ближайшей перспективе. Текущая цена акций близка к 8-летним минимумам, и ее потенциальная переоценка будет зависеть от устойчивого восстановления спроса на БТиЭ (исторически в течение 12-18 месяцев с момента начала кризиса) и улучшения в части оборотного капитала (и, соответственно, снижения долговой нагрузки)".

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