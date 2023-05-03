Вероятность укрепления рубля до 76-77 руб./$1 выросла - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля по отношению к доллару США может оставаться в ближайшие месяцы ниже 80 руб./$1 в случае отсутствия новых геополитических шоков, сообщается в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина.

"Мы приближаемся к ситуации, когда объем нефтегазовых доходов может превысить базовый уровень, а это в теории механизма бюджетного правила должно означать разворот в сторону покупок валюты в ФНБ. Однако в нашем базовом сценарии мы не ждем того, что ЦБ по распоряжению Минфина вернется к покупкам валюты, как минимум до 3К23. При этом в рамках бюджетного правила скоро могут быть прекращены продажи валюты из ФНБ. Однако и экспортные объемы предложения валюты могут возрасти. Импортеры с учетом обесценения рубля в марте-апреле на 7% должны несколько снизить "аппетиты", при этом отток капитала удалось стабилизировать, - пишет эксперт. - В результате можно прийти к двум выводам. Риски ухода курса рубля выше 85 руб./$1 в ближайшие пару месяцев сократились, если не появятся какие-либо геополитические шоки. Вероятность укрепления рубля до 77-76 руб./$1 выросла. За таким движением во второй половине года может последовать очередная атака на уровень 80 руб./$1, если цены на нефть не смогут уверенно закрепиться выше $85/баррель. Подразумевается, что во второй половине года дисконт нефти марки Urals к Brent будет колебаться в диапазоне $25-20/баррель. Также мы подразумеваем, что уровень $70/баррель является сильной поддержкой для котировок нефти марки Brent, и цены не закрепятся ниже этого уровня. Если мы ошибаемся, это материализует дополнительный риск для рубля вновь оказаться выше 80 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.