ЦБ РФ, вероятно, сохранит паузу в изменении ставки и в июне 2023г - Альфа-банк

Пауза в изменении ключевой ставки Банка России, вероятно, по-прежнему будет базовым сценарием для заседания 9 июня 2023 года, считают аналитики Альфа-банка.

"Следующее заседание ЦБ РФ по ставке пройдет 9 июня, и к этому времени годовая инфляция, скорее всего, будет еще находиться ниже цели регулятора в 4%, что, как мы считаем, в большой степени сделает паузу базовым сценарием действий. Ключевым индикатором сейчас является скорость, с которой рост цен вернет годовую инфляцию обратно к уровню выше указанного уровня, и с учетом этого заседание 21 июля является гораздо более важным для рынка", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.