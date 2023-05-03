Курс рубля может уверенно стабилизироваться около 80 руб./$1 в мае 2023г - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может уверенно стабилизироваться около уровня в 80 руб./$1 в мае текущего года, считает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Спрос на валюту со стороны нерезидентов вырос в апреле, и рубль смог стабилизироваться около 80 руб./$1 - помогли вербальные интервенции Минфина и выросшие продажи валюты экспортерами, констатирует эксперт.

"Последнее связано не только с периодом уплаты налогов, но и с подорожанием нефти. Средняя цена барреля нефти марки Urals в апреле превысила 4500 руб. По нашим оценкам, это пороговый уровень - при более высоких ценах должны начаться покупки валюты по бюджетному правилу, а при более низких - продажи. Теперь Минфин должен перейти к покупкам юаней по бюджетному правилу. По нашим оценкам, в мае они составят 12 млрд руб., что совсем немного, - указывает Попов. - Операции в интересах Минфина осуществляет ЦБ - на наш взгляд, он может воздержаться от покупок валюты на рынке и проводить их внутри своего баланса (списывать рубли с единого казначейского счета в ЦБ и зачислять юани на счет ФНБ). На текущий год запланированы 1,9 трлн руб. инвестиций из ФНБ. Поэтому, как уже бывало в прошлом, ЦБ может произвести взаимозачет расходов из ФНБ и покупок валюты по бюджетному правилу, которые должны идти на пополнение ФНБ. Такое решение поддержит рубль и позволит ему уверенно стабилизироваться около 80 руб./$1. Кроме того, в мае ожидаются значительные налоговые и дивидендные платежи экспортеров (около 1 трлн руб.), что тоже поддержит рубль".

Аналитик инвестбанка указывает и возможный фактор риска для рубля - повышение геополитической напряженности (14 мая предстоят президентские выборы в Турции, в США обсуждается "потолок" госдолга).

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