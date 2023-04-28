"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mastercard

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Mastercard Inc. с целевой ценой $424 за штуку, что соответствует потенциалу роста около 13% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Международная платежная система Mastercard опубликовала результаты за I квартал 2023 года. Основные показатели превзошли консенсус-прогнозы: выручка - на 2%, EPS - на 3%, - пишут эксперты. - Мы оцениваем результаты Mastercard умеренно позитивно. Отмечаем незначительное снижение удельных комиссий по внутренним операциям г/г. Также обращаем внимание на резкое сокращение удельной комиссии за транзакцию (-15% г/г). Дисконт V/MA по ней составляет всего 10% против исторического 20-30%. Возможно, это связано со снижением стимулирующих выплат клиентам Mastercard c 38% от валовой выручки до 36%. В случае дальнейшего снижения комиссий компании мы пересмотрим наши прогнозы".

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