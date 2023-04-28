"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mosaic с целью $47

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mosaic Co. с целью $47 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,69%, стоп-приказ: $40, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, факторами роста для эмитента являются прогнозы по увеличению спроса на продукцию в течение года и низкая мультипликаторная оценка по P/E и EV/EBITDA.

"С точки зрения технического анализа цена подошла к важному уровню поддержки, от которого ранее неоднократно был отскок вверх. Поскольку вход осуществляется не в продолжение трендового движения, а на отскоке, стоп-лосс лучше выставить с запасом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $40 риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,37", - отмечают эксперты.

The Mosaic Company - американская горнодобывающая и химическая компания, производитель фосфатных и калийных удобрений. Компания обслуживает клиентов примерно в 40 странах мира.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.