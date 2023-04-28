Потенциал ослабления рубля во 2К23 локально исчерпан - ПСБ

Потенциал ослабления рубля во 2К23 локально исчерпан, отмечается в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль слабел в 1К23 быстрее наших ожиданий, выполнив годовой прогноз, основанный на возврате курса к докризисным и "равновесным" модельным уровням, - пишут аналитики банка. - Коррекция курса была обеспечена сокращением внешнеторгового профицита из-за падения сырьевых цен и санкций, а также оттоком частного капитала. Для 2К23 потенциал ослабления рубля к доллару практически исчерпан. Оценочный потенциал ослабления рубля к юаню пока сохраняется (около 10%), но и он быстро сокращается из-за возросшего спроса на валюту КНР".

Эксперты ПСБ повысили прогноз курса: по доллару они ждут постепенного ослабления во II полугодии до 86,5 руб., по юаню - ослабления до 13,7 руб. к концу года.

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