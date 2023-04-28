"Финам" понизил рейтинг акций China TCM до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций China Traditional Chinese Medicine Holdings (China TCM) до "держать" с сохранением целевой цены HKD4,47, что соответствует потенциалу роста на 4,4% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции China TCM за период с включения в наше аналитическое покрытие с рейтингом "покупать" в августе 2022 года принесли солидную доходность в размере 32%. Традиционная китайская медицина в КНР имеет особую значимость, традиционные растительные препараты составляют от 30% до 50% общего потребления медикаментов в Поднебесной. China TCM поддерживает лучшие традиции этой многовековой науки, которая стала еще актуальнее в условиях пандемии коронавируса, при поддержке благоприятной политики со стороны правительства КНР. После динамичного укрепления апсайд бумаги близок к исчерпанию", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

China Traditional Chinese Medicine Holdings - китайская фармацевтическая компания, специализирующаяся на препаратах традиционной китайской медицины и входящая в структуру холдинга фармгиганта Sinopharm.

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