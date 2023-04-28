Текущая волна коррекции пары доллар/рубль может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1 - "БКС МИ"

Текущая волна коррекции пары доллар/рубль может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1, полагает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Карпунин.

"Курс USD/RUB на торгах пятницы опустился ниже уровня 80 руб./$1, - констатирует эксперт. - Это произошло после нескольких недель боковика в районе 81-82 руб./$1. С технической точки зрения общий среднесрочный тренд по паре USD/RUB остается растущим с июля прошлого года, и о сломе этой тенденции речи пока не идет. В данный момент котировки вышли вниз из локального бокового коридора и ускорились так сильно, что пробили растущий канал, сформированный еще с февраля. Спуск ниже области 80-80,5 руб./$1 является уверенным сигналом в пользу дальнейшего укрепления рубля. В частности, ближайшим ориентиром выступает район около 77,8 руб./$1. В целом же текущая волна коррекции может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1".

Также Карпунин отмечает, что каких-то очевидных фундаментальных факторов, способствующих столь резкому движению курса, на торгах 28 апреля не появлялось. Решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне было ожидаемым. На сырьевых площадках отмечается относительно стабильная динамика.

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