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28 апреля 2023 года 17:23
Текущая волна коррекции пары доллар/рубль может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1 - "БКС МИ"
Текущая волна коррекции пары доллар/рубль может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1, полагает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Карпунин. "Курс USD/RUB на торгах пятницы опустился ниже уровня 80 руб./$1, - констатирует эксперт. - Это произошло после нескольких недель боковика в районе 81-82 руб./$1. С технической точки зрения общий среднесрочный тренд по паре USD/RUB остается растущим с июля прошлого года, и о сломе этой тенденции речи пока не идет. В данный момент котировки вышли вниз из локального бокового коридора и ускорились так сильно, что пробили растущий канал, сформированный еще с февраля. Спуск ниже области 80-80,5 руб./$1 является уверенным сигналом в пользу дальнейшего укрепления рубля. В частности, ближайшим ориентиром выступает район около 77,8 руб./$1. В целом же текущая волна коррекции может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1". Также Карпунин отмечает, что каких-то очевидных фундаментальных факторов, способствующих столь резкому движению курса, на торгах 28 апреля не появлялось. Решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне было ожидаемым. На сырьевых площадках отмечается относительно стабильная динамика. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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