"Финам" сохраняет рейтинг акций Merck на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Merck & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $130,2 за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 13%, хотя бумага уже обогатила инвесторов на 36% за последние 12 месяцев в условиях падающего рынка, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Американский фармацевтический гигант Merck накануне отчитался за I квартал лучше ожиданий. По итогам квартала компания зафиксировала снижение выручки на 9% г/г до отметки $14,48 млрд - выше ожиданий на $660 млн. Квартальная чистая прибыль Merck составила $2,82 млрд в сравнении с $4,31 млрд годом ранее. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,40 и на 3 цента превысила ожидания. Квартальный отчет фармгиганта стал подтверждением наших конструктивных ожиданий, падение выручки ковидного сегмента было в полной мере ожидаемым. В ближайший год есть высокая вероятность дальнейшего расширения показаний к применению блокбастера Keytruda. С учетом этого мы сохраняем параметры инвестиционной идеи по акциям Merck без изменения", - пишет эксперт "Финама".

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