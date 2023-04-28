Высокие темпы наполнения хранилищ в США оказывают давление на котировки газа - Freedom Finance Global

Высокие темпы наполнения хранилищ в США оказывают давление на котировки газа, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Вышедшая 27 апреля статистика Минэнерго США за предыдущую неделю оказалась негативной для котировок газа, - напоминает эксперт. - Объем его запасов за прошлую неделю увеличился на 79 млрд кубических футов (МКФ), до 2009 МКФ, что на 35% выше прошлогоднего показателя (43 МКФ) и на 22% больше среднего пятилетнего значения (42 МКФ). Консенсус предполагал рост запасов на 75 МКФ, так же, как и неделей ранее. Количество активных буровых установок выросло на две единицы, до 159 (+2% с начала года)".

Газовые хранилища стран Европейского Союза по состоянию на 25 апреля в среднем были заполнены на 58,3% по сравнению с 56,8% неделей ранее и 31,9% в прошлом году. Котировки газа на крупнейшем газовом хабе Европы TTF находятся вблизи $12,5 за млн британских термальных единиц, и это в шесть раз выше цены на внутреннем рынке США, подчеркивается в комментарии.

"Традиционный сезон низкого спроса на газ приходится на апрель-май, - полагает Пигарев. - Обновленный прогноз Минэнерго США, опубликованный в начале текущего месяца, предполагает падение потребления природного газа в Штатах в апреле и мае на 17,2% и 8,1% м/м - до 77,6 млрд и 71,3 млрд куб. футов в сутки соответственно. На наш взгляд, ослабление спроса способно оказать давление на котировки газа и акции газовых компаний. Реализация данного сценария может сформировать привлекательные возможности для инвестиций в газовый сектор США в мае 2023 года".

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