Высока вероятность повышения ставки ЦБР до 7,75% на следующем заседании - Совкомбанк

Высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 7,75% годовых на следующем заседании 9 июня, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых. Пока текущая динамика инфляции не требует повышения ставки, но проинфляционные риски остаются преобладающими. В этой ситуации ЦБ снова занял выжидательную позицию и не стал менять текущие параметры денежно-кредитной политики. В пользу сохранения ключевой ставки выступают текущие умеренные темпы инфляции, которые пока укладываются в базовый прогноз ЦБ по инфляции - 4,5-6,5% на конец этого года с возвращением к целевым 4% в 2024 году", - отмечает эксперт.

Кроме этого, годовая инфляция к 24 апреля снизилась до 2,5% с 11% в феврале и 3,5% в марте. Резкое падение годовой инфляции, по мнению Васильева, могло повлечь за собой уменьшение инфляционных ожиданий населения, которые в апреле снизились до 10,4% с 10,7% в марте.

В то же время некоторые проинфляционные риски, на взгляд эксперта банка, ещё выросли с прошлого мартовского заседания Банка России. Такими проинфляционными рисками являются дальнейшее ослабление курса рубля, высокий рост зарплат из-за дефицита кадров на рынке труда и сохраняющиеся риски расширения дефицита бюджета. Поэтому Банк России несколько ужесточил сигнал о будущих действиях - "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки...".

Кроме этого, ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в этом году - до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7,1-8,6%,подчеркивается в комментарии. Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год оставлен на уровне 6,5-7,5% и на 2025 год - 5,0-6,0%. "В базовом сценарии мы ожидаем, что уже на следующем заседании 9 июня Банк России начнёт цикл повышения ключевой ставки и поднимет её на 25 б.п., до 7,75%, - прогнозирует Васильев. - Мы сохраняем наш прогноз о том, что ЦБ в этом году поднимет ключевую ставку на 150 б.п., до 9%. Это укладывается в текущий прогноз Банка России по средней ключевой ставке в этом году".

Эксперт Совкомбанка полагает, что инфляция к концу года поднимется до 7,5%: свой вклад в увеличение потребительских цен внесут ослабление рубля, повышенный дефицит бюджета и сохранение давления на зарплаты со стороны дефицитного рынка труда.

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