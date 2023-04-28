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28 апреля 2023 года 15:30
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают прогнозную цену бумаг MD Medical Group на уровне 610 руб
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают прогнозную цену бумаг MD Medical Group (управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне 610 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 10% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "MD Medical Group опубликовала операционные результаты за I квартал. Выручка составила 6,2 млрд рублей, почти не изменившись год к году (+ 0,2%). Госпитали в Москве показали негативную динамику из-за высокой базы прошлого года на фоне повышенного спроса на услуги лечения COVID. Из позитивного стоит отметить рост среднего чека на 8% за посещения даже в условиях замедления инфляции. В регионах такая база не была сформирована, поскольку в прошлом году часть клиник еще не вышла на проектную мощность", - пишет эксперт. Основным риском в этом году, на взгляд Яковлевой, является снижение реальных располагаемых доходов населения, как следствие, снижение спроса на частные медуслуги. Именно поэтому в этом году MD Medical расширяется только в Москве, а в регионах повышает загруженность уже открытых центров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-MDMG-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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