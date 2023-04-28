"Тинькофф Инвестиции" подтверждают прогнозную цену бумаг MD Medical Group на уровне 610 руб

"Тинькофф Инвестиции" подтверждают прогнозную цену бумаг MD Medical Group (управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне 610 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 10% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"MD Medical Group опубликовала операционные результаты за I квартал. Выручка составила 6,2 млрд рублей, почти не изменившись год к году (+ 0,2%). Госпитали в Москве показали негативную динамику из-за высокой базы прошлого года на фоне повышенного спроса на услуги лечения COVID. Из позитивного стоит отметить рост среднего чека на 8% за посещения даже в условиях замедления инфляции. В регионах такая база не была сформирована, поскольку в прошлом году часть клиник еще не вышла на проектную мощность", - пишет эксперт.

Основным риском в этом году, на взгляд Яковлевой, является снижение реальных располагаемых доходов населения, как следствие, снижение спроса на частные медуслуги. Именно поэтому в этом году MD Medical расширяется только в Москве, а в регионах повышает загруженность уже открытых центров.

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