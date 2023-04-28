Альфа-банк подтверждает рейтинг акций "Яндекса" на уровне "выше рынка" на фоне сильных финансовых результатов компании за I квартал 2023 года, сообщается в обзоре банка.

"Яндекс" в очередной раз удивил сильными квартальными результатами, превысив наш и консенсус-прогноз по выручке за 1К23 на 8-9%, по скорр. EBITDA - на 21- 23%. Компания отметила нормализацию темпов роста рекламной выручки в апреле в связи с переходом к сравнению с высокой базой прошлого года. При этом в сегменте e-com, рост GMV в апреле, наоборот, ускорился по сравнению с 1К23 (+67% г/г). В целом это позволяет рассчитывать на продолжение хороших темпов роста при контролируемом уровне инвестиций в 2К22. У нас сложилось очень позитивное впечатление от квартальных результатов, которые, на наш взгляд, могут поддержать рыночные котировки. При этом мы не ожидаем формирования продолжительного ралли в акциях компании, учитывая сохранение рисков, связанных с реорганизацией", - пишет аналитик Анна Курбатова.

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