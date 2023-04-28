"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $272 за за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Рентабельность эмитента одна из самых высоких в мире. (по EBITDA превышает 70% и обеспечивает компании стабильный высокий денежный поток). Качество бизнеса находится вблизи 2017-2019 гг., но акции торгуются с P/E 26x, что на 20-25% ниже уровней 2017-2019 гг. при аналогичных показателях бизнеса. Мы считаем, что у акций Visa высокие шансы сократить дисконт по мультипликаторам к уровням прошлых лет", - отмечают эксперты.

Обращают внимание аналитики и на возможные риски: макроэкономические (замедление роста ВВП может негативно повлиять на объем расчетов, что снизит прогнозную выручку эмитента); регуляторные (Visa является субъектом финансовых секторов разных стран и попадает под сферу влияния регуляторов); риск ужесточения конкурентной среды; риски повышенных судебных издержек (существуют прецеденты обвинения компании в завышении комиссий и несоблюдении принципов конкуренции).

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