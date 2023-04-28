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28 апреля 2023 года 10:55
Существуют риски ослабления рубля до 82 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Существуют риски роста курса валютной пары доллар/рубль к уровню 82 руб./$1 в краткосрочной перспективе, в пятницу рубль окончательно потеряет поддержку фактора налогового периода, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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