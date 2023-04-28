Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Rio Tinto на уровне $76

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций горнодобывающей компании Rio Tinto на уровне $76 на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 18%, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Rio Tinto представила операционные результаты за I квартал, превысив консенсус-прогноз за по отгрузке железной руды с месторождения Pilbara и производству рафинированной меди. При этом фактический объем добытой меди, произведенных бокситов и глинозема оказался хуже предварительных оценок. Вероятно, в 2023 году эмитент сможет нарастить поставки железной руды до верхней границы собственного ориентира (320-335 млн тонн), однако нельзя исключать коррекцию цен во втором полугодии, поскольку власти Китая объявили о возможных мерах по сдерживанию инфляции в ключевых сырьевых категориях (мы ожидаем коррекцию цен на желруду до $120, $115 и $110 во II, II и IV кварталах соответственно), - указывает эксперт Виталий Кононов. - В настоящее время компания торгуется с коэффициентом 8,2x P/E 2023, что соответствует среднему показателю для сопоставимых компаний, но ниже среднего исторического значения. Несмотря на более слабую первую половину года, по нашему мнению, второе полугодие окажется гораздо более благоприятным для компании с точки зрения снижения давления на издержки и повышения цен. Положительную роль также сыграет наращивание добычи на Oyu Tolgoi, утверждение проекта Simandou и восстановление производства на Kitimat и Boyne".

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