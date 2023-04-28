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28 апреля 2023 года 09:46
Возможен сдержанный рост индекса Мосбиржи в пятницу - ПСБ
Возможен сдержанный подъем индекса Мосбиржи в направлении 2700 пунктов на торгах в пятницу, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Маловероятно, что индекс сможет достичь этой отметки ввиду приближения длинных выходных, однако итоги предыдущих торгов настраивают на продолжение роста. Надеемся увидеть повышенный спрос на акции нефтегазового сектора. Из значимых событий отметим заседание СД "Норникеля" по дивидендам, а также решение по ключевой ставке Банка России", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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