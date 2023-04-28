Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Microsoft до $310

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. с $225 до $310 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Microsoft представила сильные результаты за первый квартал и дала оптимистичные прогнозы на второй. Корпорации удалось не только продемонстрировать уверенный рост в ключевых направлениях бизнеса, но и обеспечить эффективный контроль операционных затрат. Развитие ИИ-решений выступает важным позитивным драйвером. Пока прямой вклад этих продуктов и сервисов динамику выручки относительно невелик, но развитие этих направлений стимулирует приток новых клиентов в компанию и существенно расширяет потенциал кросс-продаж", - указывает старший аналитик Егор Толмачев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.