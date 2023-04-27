"БКС МИ" повысил целевую цену акций McDonald''s до $330

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций McDonald''s Corp. с $316 до $330 за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущих уровней с учетом дивидендов, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация для бумаг компании сохранена на уровне "покупать".

Эксперты считают, что в условиях ослабления экономики McDonald''s будет демонстрировать более уверенные результаты, чем конкуренты, за счет крепких переговорных позиций с поставщиками и финансовой устойчивости, что позволит наращивать расходы на маркетинг и долю рынка.

"В текущих экономических условиях потребители, на наш взгляд, выберут бюджетное меню McDonald''s в противовес более дорогим ресторанам с полным обслуживанием. Мы повышаем прогноз прибыли на 2023 год до $11,80/акц. (с $11,78) и на 2024 год до $12,78 с $12,74. Наш долгосрочный прогноз роста прибыли - 10%. Наша новая целевая цена ($330) предполагает мультипликатор около 28х EPS 2023e", - пишут аналитики "БКС МИ".

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