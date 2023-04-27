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27 апреля 2023 года 18:25
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 в четверг представила свои финансовые результаты за I кв. 2023 года, которые несколько превзошли консенсус. Рентабельность EBITDA в прошедшем отчетном периоде была под давлением и составила 5,7%, что на 1,2 п.п. ниже показателя 1К22. В основном компания связывает подобную динамику с агрессивным развитием формата дискаунтеров, консолидацией новых активов и снижением эффекта операционного рычага. Структура затрат отличалась от того, что мы прогнозировали, и того, что наблюдалось в 4К22. В частности, падение валовой маржи оказалось не таким сильным, а расходы SG&A выросли в процентах от выручки, а не снизились. Мы полагаем, что компании удастся выйти на более высокие показатели рентабельности в будущие отчетные периоды", - пишет аналитик Артем Михайлин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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