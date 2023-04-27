"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Группа X5 в четверг представила свои финансовые результаты за I кв. 2023 года, которые несколько превзошли консенсус. Рентабельность EBITDA в прошедшем отчетном периоде была под давлением и составила 5,7%, что на 1,2 п.п. ниже показателя 1К22. В основном компания связывает подобную динамику с агрессивным развитием формата дискаунтеров, консолидацией новых активов и снижением эффекта операционного рычага. Структура затрат отличалась от того, что мы прогнозировали, и того, что наблюдалось в 4К22. В частности, падение валовой маржи оказалось не таким сильным, а расходы SG&A выросли в процентах от выручки, а не снизились. Мы полагаем, что компании удастся выйти на более высокие показатели рентабельности в будущие отчетные периоды", - пишет аналитик Артем Михайлин.

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