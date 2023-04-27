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27 апреля 2023 года 18:06
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью 1970 рублей, что предполагает потенциал роста 26,4% от текущего уровня, сообщается в комментарии главного аналитика, эксперта "Открытие Research" Алексея Корнилова. "X5, ведущий продуктовый ритейлер в России, 27 апреля представил финансовые результаты за I квартал 2023 года по МСФО. Отчетность достаточно хорошая. Радуют динамика и объем чистой прибыли. Правда, рентабельность EBITDA сократилась, но это, скорее всего, следствие интеграционных процессов, связанных с высокой M&A активностью компании, что привело к опережающему росту коммерческих и общих административных расходов на 16% г/г. В будущем рост данной статьи расходов, вероятнее всего, нормализуется, что стало бы поводом для восстановления маржинальности. Во всяком случае, компания продолжает показывать относительно стабильные результаты, одновременно проводя экспансию через M&A и запуск нового формата в виде "жесткого дискаунтера", представленного сетью магазинов "Чижик", - отмечает Корнилов. - Уровень чистого долга эмитента остается на низком уровне, что позволяет в будущем направлять не менее 70% свободного денежного потока в виде дивидендов. Потенциально эта сумма может составить до 200 рублей на расписку за 2023 год". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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