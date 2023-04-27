"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью 1970 рублей, что предполагает потенциал роста 26,4% от текущего уровня, сообщается в комментарии главного аналитика, эксперта "Открытие Research" Алексея Корнилова.

"X5, ведущий продуктовый ритейлер в России, 27 апреля представил финансовые результаты за I квартал 2023 года по МСФО. Отчетность достаточно хорошая. Радуют динамика и объем чистой прибыли. Правда, рентабельность EBITDA сократилась, но это, скорее всего, следствие интеграционных процессов, связанных с высокой M&A активностью компании, что привело к опережающему росту коммерческих и общих административных расходов на 16% г/г. В будущем рост данной статьи расходов, вероятнее всего, нормализуется, что стало бы поводом для восстановления маржинальности. Во всяком случае, компания продолжает показывать относительно стабильные результаты, одновременно проводя экспансию через M&A и запуск нового формата в виде "жесткого дискаунтера", представленного сетью магазинов "Чижик", - отмечает Корнилов. - Уровень чистого долга эмитента остается на низком уровне, что позволяет в будущем направлять не менее 70% свободного денежного потока в виде дивидендов. Потенциально эта сумма может составить до 200 рублей на расписку за 2023 год".

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