"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ВТБ

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций банка ВТБ, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Второй по размеру активов российский банк представил результаты за 1К23. После значительного годового убытка банк вернулся к прибыли и вышел на рекордные 146,7 млрд руб., при этом на весь 2023 год у банка амбициозные планы заработать больше, чем в докризисном 2021 году (более 325 млрд руб.). Одним из негативных факторов остаются множественные допэмиссии, которые размывают доли акционеров. Что касается дивидендов, то менеджмент подчеркивал, вероятное отсутствие выплат по итогам 2023 года, - отмечает эксперт. - Акции ВТБ, несмотря на наличие восстановительного роста, проигрывают как динамике всего индекса Мосбиржи, так и финансовому сектору с начала текущего года. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции банка".

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