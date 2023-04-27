"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 508 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Ритейлер Fix Price представил в четверг свои операционные и финансовые результаты за 1К23, которые оказались хуже нашего прогноза. Впервые с момента IPO компания продемонстрировала снижение сопоставимых продаж и сразу на 5,1%. Как отмечается в релизе, это связано со сложной макроэкономической обстановкой и очень высокой базой сравнения в марте. В январе и феврале, согласно пресс-релизу, рост сопоставимых продаж был выше, чем в январе-феврале и 4К22. Рост выручки в связи с такой динамикой LFL составил всего 5,2% г/г, что также является самым низким показателем с размещения, - указывает аналитик Артем Михайлин. - Мы ожидаем, что база сравнения нормализуется во второй половине текущего года, и это положительно повлияет на относительную динамику показателей. На фоне значительного роста затрат SG&A и снижения эффекта операционного рычага рентабельность EBITDA составила 16,9%, что заметно ниже нашей оценки. Ожидаем увидеть улучшение рентабельности в будущие отчетные периоды. Компания подтвердила прежний прогноз открытий в 2023 году на уровне 750 магазинов net".

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