"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 2600 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"IT-гигант позитивно отчитался за первый квартал 2023 года. Основным драйвером роста выручки остается реклама, сегмент продолжил ускоренный рост год к году, но уже в апреле начал замедляться на фоне высокой базы. В последующие кварталы мы, скорее всего, увидим продолжение этого тренда. Значительный рост совокупной скорректированной EBITDA (более чем в 10 раз) был в том числе вызван благоприятной базой сравнения прошлого года, когда компания провела дополнительные выплаты сотрудникам. "Яндекс" продолжает активно инвестировать в такие перспективные направления бизнеса, как электронная торговля - на этом фоне показатели чистой прибыли и рентабельности, оказались немного ниже, чем в предыдущем квартале, но значительно выше показателей прошлого года, - пишет эксперт. - Неопределенность с будущей реорганизацией и разделением бизнеса остается негативным фактором для котировок. Компания обратится к акционерам для одобрения предложения о реструктуризации до конца года".

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