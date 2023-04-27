"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: $97,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Amazon опубликует отчетность за I квартал 2023 года после окончания торговой сессии в четверг. Ожидается прибыль на акцию $0,21. Если данные превзойдут прогноз, рынок может отреагировать ростом котировок", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения коррекция завешена, локальная восходящая тенденция продолжается. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $97,5 риск на портфель составит 0,57%", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.