Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Яндекса

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Яндекс продолжает впечатлять финансовыми результатами (отчетность за 1К23 существенно превзошла ожидания по выручке и скорректированному показателю EBITDA) благодаря лидирующей позиции на российском рынке онлайн-рекламы и увеличению выручки от сегмента "Электронная коммерция, райдтех и доставка". Относительно корпоративной реорганизации на данном этапе информации не представлено. Мы предполагаем справедливое отношение к миноритарным акционерам в ходе реструктуризации в базовом сценарии и сохраняем рейтинг "покупать", - указывает эксперт.

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