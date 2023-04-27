Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Alphabet до $125

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Alphabet Inc. со $121 до $125 за штуку и подтверждает позитивный взгляд на перспективы бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Михаила Денисламова.

"Квартальные результаты материнской компании Google Alphabet оказались сильнее ожиданий. Параллельно с публикацией отчетности была анонсирована программа обратного выкупа акций на $70 млрд. В прошедшем квартале компания направила на выкуп собственных акций $14,6 млрд, а за весь 2022 год - $59,3 млрд. Новая программа соответствует примерно 5% рыночной капитализации. Проведение buy back будет служить важным фактором поддержки для акций Alphabet в 2023 году", - пишет эксперт.

Аналитик инвесткомпании подтверждает позитивный взгляд и повышает целевую цену по акциям Alphabet с $121 до $125 благодаря вероятности выхода Google Cloud на стабильно растущую операционную прибыль не в 2025 году, как ранее предполагалось, а уже в текущем. По его оценке, EPS в 2024 году может составить $6,25, а акции к концу текущего года могут торговаться с P/E NTM на уровне 20x, что немного выше текущего значения (18,6х).

"Фундаментальная картина для Alphabet усложняется из-за риска усиления конкуренции с Bing (Microsoft) в поисковой рекламе, а также c Netflix в рекламе на YouTube. Кроме того, облачный бизнес продолжает оперировать в высококонкурентной среде, где Amazon Web Services и Microsoft Azure занимают более значимые доли рынка. Будем внимательно отслеживать динамику этих сегментов в следующих квартальных отчетах", - резюмирует Денисламов.

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