"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг X5 Retail Group

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку GDR X5 Retail Group на фоне сильного финансового отчета компании по МСФО за 1К23, говорится в комментарии.

"X5 Group в I квартале 2023 года увеличила прибыль почти в четыре раза, - указывает аналитик Маргарита Яковлева. - Компании удалось возобновить рост EBITDA и нарастить рентабельность относительно прошлого квартала. Хотя открытие дискаунтеров Чижик и расширение предложения низких цен в сети Пятерочка продолжают оказывать давление на маржинальность. X5 увеличила чистую прибыль почти в 4 раза г/г. Позитивно повлияли снижение амортизации, процентных расходов и убытка от курсовых разниц. Операционный денежный поток сократился из-за изменений оборотного капитала в связи с пополнением запасов и ростом кредиторской задолженности. Долговая нагрузка осталась на комфортном уровне".

Эксперт позитивно смотрит на расписки компании, которые по-прежнему торгуются дешевле по мультипликаторам относительно конкурентов и исторических значений, и подтверждает целевую цену GDR компании на уровне 1900 руб. за бумагу.

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