"БКС МИ" повысил целевую цену акций PepsiCo до $212

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию для акций PepsiCo Inc. на уровне "покупать" и повышает целевую цену с $206 до $212, что вместе с дивидендами предполагает совокупную потенциальную доходность 14% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"PepsiCo - компания с высоким уровнем управления и портфелем сильных брендов, которая демонстрирует значительный рост на фоне слабого спроса на многие повседневные потребительские товары, - пишут аналитики. - Несмотря на снижение заказов со стороны ресторанов, кинотеатров и стадионов, мы ожидаем, что инициативы по сокращению издержек позитивно скажутся на прибыли. На наш взгляд, PepsiCo в 2023 году удастся достичь плановой годовой экономии на издержках и роста производительности на уровне $1 млрд. Среди инициатив - оптимизация производства в мире и перестройка сбытовой сети".

Эксперты "БКС МИ" повышают прогноз прибыли на 2023 год до $7,60 с $7,50 и подчеркивают, что акции PepsiCo торгуются на уровне 24,9х EPS 2023e, то есть выше исторического среднего значения за 5 лет. На взгляд стратегов, инвесторы будут по-прежнему отдавать предпочтение акциям компании, поскольку у нее есть потенциал наращивания дивидендов и мощного роста.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.