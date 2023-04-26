Freedom Finance Global повысил целевую цену акций McDonald''s до $295

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций McDonald''s Corp. до $295 за штуку на фоне позитивной отчетности компании за 1К23, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Севака Араратяна.

"McDonald''s 25 апреля отчитался о результатах I финансового квартала 2023 года - как выручка, так и прибыль эмитента оказались выше наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Мы позитивно оцениваем отчет McDonald''s и считаем, что компания имеет сильные конкурентные позиции на рынке. Кроме того, успешные цифровые инициативы и кадровая оптимизация позволяют сети быстрого питания демонстрировать гибкость и эффективность. Мы ожидаем, что эти меры помогут McDonald''s до конца года улучшать свои финансовые показатели, несмотря на ожидания менеджмента по поводу рецессии в США и Европе. Из-за паритета процентных ставок курс доллара снизится по отношению к евро, что приведет к положительной валютной переоценке. С учетом всех изложенных соображений мы поднимаем нашу целевую цену для бумаги McDonald''s Corporation до $295".

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