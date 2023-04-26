"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций UnitedHealth Group с целевой ценой $600 за штуку, что соответствует потенциалу роста 22% с текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Снижение расходов, связанных с пандемией, а также сильные результаты подразделений медицинского страхования и Optum подстегнули рост прибыли UnitedHealth в 1К23. Компания приобретает активы, что позволяет ей расширять спектр предоставляемых услуг. На наш взгляд, подразделение управляемой медицинской помощи и бизнес Optum - мощные катализаторы роста для UnitedHealth", - пишут аналитики.

Недавно компания отчиталась за 1К23: скорректированная прибыль выросла на 14% с прошлого года до $6,26/акц. и оказалась выше консенсуса на $0,10, напоминают эксперты. Менеджмент повысил прогноз на 2023 год и ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $24,50-25, что выше $24,40- $24,90 ранее.

Аналитики "БКС МИ" повышают оценку скорректированной прибыли на 2023 год до $25,20 с $25,10.

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