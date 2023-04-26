Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью на уровне 400 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Акции Tencent выросли в цене на торгах в среду на 2,9% на фоне разговоров о возросшей активности компании по скупке своих бумаг. Только с 27 марта она приобрела 9,3 млн акций, доведя общий объем выкупа в этом году до 108 млн или 1,1% всех акций. Мы полагаем, рынок в полной мере учитывает потенциал выкупа, и сохраняем рейтинг "держать" с целевой ценой HKD400 за штуку", - отмечают эксперты банка.

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