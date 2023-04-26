"Финам" открыл торговую идею: покупать акции TSMC с целью $90,3

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с целью $90,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $79,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В конце 2022 года чипы по техпроцессу 3 нм были запущены в массовое производство. На данный момент спрос на них опережает предложение, и компания уже выполняет заказы от Qualcomm Inc., MediaTek, NVIDIA Corp., Advanced Micro Devices, Intel Corp., Broadcom и Apple Inc.. При этом в 2025 году TSMC обещает представить чипы по техпроцессу 2 нм. Единственным значимым конкурентом TSMC по части технологий остается корейская компания Samsung, которая также приступила к массовому производству чипов по техпроцессу 3 нм", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции находятся на сильном уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $79,7 риск на портфель составит 0,14%", - указывают в "Финаме".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - тайваньский контрактный производитель чипов, одна из крупнейших полупроводниковых компаний в мире по капитализации. Компания не выпускает продукцию под собственным брендом и обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

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