"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $255,4 на июнь текущего года, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, на фоне представленной оператором крупнейшей международной платежной системы достаточно сильной отчетности за второй квартал 2023 финансового года, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

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