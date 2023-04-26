"Финам" сохраняет рейтинг акций Alphabet на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Alphabet Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $127 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 22%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной.

"По результатам I квартала 2023 года совокупная выручка Alphabet показала рост на 3% г/г и составила $69,8 млрд, превысив консенсус-прогноз Refinitiv $68,9 млрд, - констатирует эксперт. - Квартальная чистая прибыль Alphabet снизилась на 8% г/г до $15,1 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила $1,17 против $1,23 годом ранее и оказалась выше консенсус-прогноза $1,08. Снижение EPS составило 5% г/г, тогда как прогнозировалось на 12% г/г. Рынок весьма положительно оценил тот факт, что компании удалось побить ожидания по выручки и прибыли на акцию. Однако "вау-эффекта" отчетность не вызвала. Мы считаем результаты во многих отношениях нейтральными, если сложить все упомянутые выше плюсы и минусы. В целом, инвестиционный кейс Alphabet развивается в соответствии с нашими ожиданиями. Мы ждем, когда компания вернется к росту рекламных доходов, а также сообщит видимые положительные результаты внедрения ИИ".

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