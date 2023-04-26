"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций "Полюса" до 12150 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 15% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии.

Бумаги золотодобытчика превысили таргет в 10500 руб./акцию, но потенциал роста, по мнению аналитиков, еще не исчерпан по следующим причинам:

- Бизнес компании восстанавливается, в этом году "Полюс" планирует нарастить производство золота еще на 10-14% г/г (до 2,8-2,9 млн унций).

- Сохраняется благоприятная рыночная конъюнктура: с начала 2023 года стоимость золота увеличилась на 10% (до $2006/унцию), а рубль тем временем ослаб на 14% по отношению к доллару США. По оценке экспертов, цена на золото в этом году может вырасти до $2200/унцию.

- Акции торгуются с дисконтом: консенсус-прогноз предполагает форвардный мультипликатор EV/EBITDA для акций "Полюса" на уровне около 6,6х при медианном значении за 2017-2021 гг на уровне 8,2х. Получается, что акции "Полюса" торгуются все еще дешево, резюмируют эксперты "Тинькофф Инвестиций".

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