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26 апреля 2023 года 14:24
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций Полюса до 12150 руб
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций "Полюса" до 12150 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 15% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии. Бумаги золотодобытчика превысили таргет в 10500 руб./акцию, но потенциал роста, по мнению аналитиков, еще не исчерпан по следующим причинам: - Бизнес компании восстанавливается, в этом году "Полюс" планирует нарастить производство золота еще на 10-14% г/г (до 2,8-2,9 млн унций). - Сохраняется благоприятная рыночная конъюнктура: с начала 2023 года стоимость золота увеличилась на 10% (до $2006/унцию), а рубль тем временем ослаб на 14% по отношению к доллару США. По оценке экспертов, цена на золото в этом году может вырасти до $2200/унцию. - Акции торгуются с дисконтом: консенсус-прогноз предполагает форвардный мультипликатор EV/EBITDA для акций "Полюса" на уровне около 6,6х при медианном значении за 2017-2021 гг на уровне 8,2х. Получается, что акции "Полюса" торгуются все еще дешево, резюмируют эксперты "Тинькофф Инвестиций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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