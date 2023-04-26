"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" с целью 2,5 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

"Президент подписал указ о введении временного управления имуществом лиц из "недружественных" стран в случае, если в этих странах россиян лишат собственности. Новость крайне позитивна для акций "Юнипро", поскольку миноритарные инвесторы практически год ждут дивидендов за 2021 год, а теперь и за 2022 год. Главным препятствием было то, что мажоритарный инвестор из недружественной юрисдикции не мог получить эти дивиденды и не мог продать свою долю без разрешения российских властей. Власти же решили взять контроль над активом путем введения внешнего управления: возможно, для пополнения госбюджета Росимущество одобрит дивиденды в 50% от чистой прибыли по МСФО - это правило применяется к госкомпаниям. В таком случае будет выплачено дивидендов на 14,5 млрд руб. (4 млрд руб. за 2021 год и 10,5 млрд руб. за 2022), дивидендная доходность такой выплаты 21,7%", - пишет Цыбиков.

Однако пока нет разъяснений по дивидендам от Росимущества, эксперты "Тинькофф Инвестиций" сохраняют торговую идею по покупке акций "Юнипро" с целью 2,5 руб. за штуку.

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