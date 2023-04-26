Цена акций Spotify может вырасти до $159 в течение квартала - БКС Экспресс

Котировки акций Spotify Technology, оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, могут вырасти до $159 за штуку в течение квартала, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов.

"Spotify зафиксировала убыток в I квартале, и не дотянула до прогнозов по выручке, но рентабельность бизнеса восстанавливается, и количество пользователей растет. Свободный поток восстанавливается, и курс, выбранный менеджментом, ведет компанию в верном направлении. Бумаги эмитента движутся внутри восходящего канала. В перспективе ближайшего квартала ожидаем достижение уровня сопротивления на $159 (+15%)", - указывает аналитик в комментарии.

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