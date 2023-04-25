SberCIB открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота

SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 94,11 руб. за штуку" до конца года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: около 60%, сообщается в комментарии инвестбанка.

"После рекомендации совета директоров "Совкомфлота" направить на дивиденды за 2022 год 50% чистой прибыли (рынок ждал 100%) акции компании скорректировались примерно на 10%. Мы считаем, что это возможность купить их по привлекательной цене. Ставки фрахта танкеров остаются высокими: для класса Aframax они составляют около $55 тыс. за сутки - на 40% дороже, чем годом ранее. Ставки будут снижаться, но медленно. Спрос на перевозку российской нефти высок, а грузовых судов для этих целей не так много", - отмечает аналитик Георгий Иванин.

Эксперт повысил прогноз финансовых результатов компании: скорректированная EBITDA "Совкомфлота" в 2023 году вырастет на 30% г/г до $1,3 млрд, а чистая прибыль - на 133% до $693 млн.

"Если компания получит такую прибыль и направит 50% от неё на дивиденды, выплата может вырасти в 2,6 раза до 11,23 руб. на акцию, а доходность достигнет 19%. Ближайшим катализатором для котировок акций может стать публикация ключевых показателей за первый квартал 2023 года", - прогнозирует Иванин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.