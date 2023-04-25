"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Schlumberger

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Schlumberger Limited с целевой ценой $69 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания вновь представила впечатляющую отчетность: рост выручки и прибыли в 1К23 зафиксирован во всех четырех бизнес-сегментах и регионах присутствия, - отмечают аналитики. - Скорректированная чистая прибыль составила $906 млн, или $0,63 на разводненную акцию, против $488 млн, или $0,34/акц., в I кв. 2022 года. Результат оказался выше нашего прогноза ($0,61) и консенсуса ($0,60). Мы повышаем оценку прибыли на 2023 год до $2,98 с $2,96 на фоне отчетности. Компания погасила задолженность, повысила дивиденды и возобновила обратный выкуп. Факторы поддержки - высокие цены на нефть, снижение добычи странами ОПЕК+, а также восстановления экономики Китая".

Эксперты "БКС МИ" считают оценки нефтесервисных компаний привлекательными: у Schlumberger отличное положение в отрасли за счет географического охвата. Аналитики ожидают дальнейшего увеличения выручки и рентабельности в этом году, в особенности на международных рынках.

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