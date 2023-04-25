"Финам" подтверждает рейтинг акций Abbott на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Abbott Laboratories на уровне "покупать" и присваивает целевую цену $127,9 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,9%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Abbott Laboratories - одна из самых диверсифицированных компаний сектора здравоохранения с обширной географией продаж. В сферу деятельности компании входит как фармацевтика, так и медицинская техника, детское питание и витамины. В 2022 году Abbott оказалась в эпицентре чрезвычайной ситуации с поставками детских молочных смесей в США и впоследствии получила в свой адрес судебные иски и повестки от органов юстиции. Сейчас проблемный завод вновь функционирует, и в этом году ожидается дальнейшее восстановление поставок смеси. За последний месяц акции Abbott прибавили в цене 13,6% благодаря удачной квартальной отчетности и способны продолжить рост", - пишет аналитик Саидова Зарина.

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования.

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