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25 апреля 2023 года 15:06
Инвестбанк Синара подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Coca-Cola
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Coca-Cola Co. на фоне опубликованного отчета компании за I квартал 2023 года, сообщается в обзоре. "Coca-Cola опубликовала сильные финансовые результаты за 1К23, - указывает эксперт Сергей Вахрамеев. - Выручка составила $10,98 млрд, оказавшись выше консенсус-прогноза FactSet ($10,8 млрд). Скорректированная прибыль без учета разовых факторов выросла на 6% г/г до уровня $0,68 на акцию, также выше консенсус-прогноза ($0,65). Операционная рентабельность Coca-Cola снизилась в 1К23 на 1,8 п. п., поскольку себестоимость увеличилась на 6% (опередив на 1 п. п. темпы роста выручки), и в основном из-за разовых статей и неблагоприятных колебаний валютных курсов. Скорректированная прибыль в отчетном периоде выросла на 5% г/г". Менеджмент компании по-прежнему ожидает, что в 2023 году из-за замедления инфляции органические темпы роста выручки снизятся до 7-8% (16% в 2022 году), отмечается в комментарии. "Результаты оказались в целом лучше наших ожиданий и прогнозов аналитиков. Мы позитивно смотрим в долгосрочной перспективе на акции Coca-Cola и считаем, что компания легко может перенести высокую инфляцию в потребительские цены, оказавшись одним из бенефициаров ее роста", - заключает аналитик инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-COCA/COLA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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