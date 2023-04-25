Инвестбанк Синара подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Coca-Cola

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Coca-Cola Co. на фоне опубликованного отчета компании за I квартал 2023 года, сообщается в обзоре.

"Coca-Cola опубликовала сильные финансовые результаты за 1К23, - указывает эксперт Сергей Вахрамеев. - Выручка составила $10,98 млрд, оказавшись выше консенсус-прогноза FactSet ($10,8 млрд). Скорректированная прибыль без учета разовых факторов выросла на 6% г/г до уровня $0,68 на акцию, также выше консенсус-прогноза ($0,65). Операционная рентабельность Coca-Cola снизилась в 1К23 на 1,8 п. п., поскольку себестоимость увеличилась на 6% (опередив на 1 п. п. темпы роста выручки), и в основном из-за разовых статей и неблагоприятных колебаний валютных курсов. Скорректированная прибыль в отчетном периоде выросла на 5% г/г".

Менеджмент компании по-прежнему ожидает, что в 2023 году из-за замедления инфляции органические темпы роста выручки снизятся до 7-8% (16% в 2022 году), отмечается в комментарии.

"Результаты оказались в целом лучше наших ожиданий и прогнозов аналитиков. Мы позитивно смотрим в долгосрочной перспективе на акции Coca-Cola и считаем, что компания легко может перенести высокую инфляцию в потребительские цены, оказавшись одним из бенефициаров ее роста", - заключает аналитик инвестбанка.

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