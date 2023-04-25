ЦБР сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании 28 апреля - "Велес Капитал"

ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на заседании 28 апреля, но сохранит сигнал о возможности ее повышения, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы ожидаем, что на заседании в конце текущей недели Банк России оставит ставку на уровне 7,5%, но сохранит сигнал о возможности ее повышения. Сохранению сигнала в пресс-релизе будут способствовать проинфляционные факторы в виде очередной волны ускорения исполнения бюджетных расходов и ослабления рубля в начале апреля. Кроме того, мартовская статистика банковского сектора отразила оживление активности в сегменте потребительского кредитования, что в среднесрочной перспективе грозит усилением инфляционного давления. В то же время в апреле было зафиксировано снижение инфляционных ожиданий населения второй месяц подряд, что выступит фактором, удерживающим регулятора от повышения ключевой ставки", - пишет эксперт.

До конца года Кравченко по-прежнему не исключает возможность повышения ключевой ставки до 8%. Такой сценарий, по его мнению, будет реализован, если не произойдет нормализация исполнения расходов в рамках утвержденного дефицита бюджета или в случае новой волны ослабления рубля.

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