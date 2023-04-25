"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Nucor

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одного из наиболее успешных производителей сталепродукции и крупнейшего в Северной Америке переработчика стали Nucor Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Эксперты отмечают, что у компании эффективный менеджмент и хороший баланс, она показывает высокую дивидендную доходность и может рассчитывать на уверенный спрос на большинстве рынков сбыта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.