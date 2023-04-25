"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций D.R. Horton до $120

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций одного из крупнейших американских застройщиков по количеству сданных объектов и выручке D.R. Horton Inc. со $110 до $120 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

Эксперты отмечают следующие факторы:

- Дефицит жилья, вероятно, компенсирует скачок ипотечных ставок (с 3,05% на 23 декабря 2021 года до 6,39% в апреле 2023 года), который привел к удорожанию дома для тех, кто покупает его впервые.

- D.R. Horton 20 апреля отчитался за 2К23: выручка от строительства составила $7,4 млрд (почти без изменений г/г), общая выручка (с учетом финансовых услуг) тоже не изменилась - $7,97 млрд.

- Компания указывает на хорошее начало строительного сезона. Рост ставок и неопределенность в экономике могут сохраняться длительное время, но предложение доступного жилья ограничено, а тренды в демографии остаются благоприятными. Эмитент снизил цены, предложил выгодные акции и строит небольшие дома.

- У D.R. Horton преимущество в доступности. Цена около 65% домов компании, сданных за 12 месяцев, не превышала $400 тыс. В ближайшие годы категория экономных покупателей станет движущей силой рынка.

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