Акции НОВАТЭКа остаются привлекательными в долгосрочной перспективе - ПСБ

Акции "НОВАТЭКа" остаются привлекательными в долгосрочной перспективе за счет устойчивости к санкционному давлению и крепкого финансового профиля, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акционеры "НОВАТЭКа" проголосовали за выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 60,58 рубля на бумагу (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия в размере 45 рублей на акцию). Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 мая. Таким образом, суммарные дивиденды за 2022 год составят 105,58 рубля на одну обыкновенную акцию. Новость ожидаемая, так как ранее СД эмитента уже рекомендовал такие дивиденды за 2022 год. Суммарная доходность составит 8%. Мы по-прежнему считаем акции компании привлекательными на долгосрок за счет устойчивости к санкционному давлению, крепкого финансового профиля. Планы по наращиванию производства СПГ остаются в силе. Однако за последний месяц бумаги сильно выросли, и локально назревает коррекция", - отмечают эксперты в комментарии.

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